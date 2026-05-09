お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が、９日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト【テレビ朝日】」に出演。芸能界で１番好きな人を明かした。井口は「芸人が感動するのが１番気持ち悪い。Ｍ―１とか優勝して泣くのも、本当は意味わからない」と持論を展開。お笑いで泣くのは「甲子園とか好きすぎて、ああいう『勝ってワー！』っていうのが染みついている」と分析した。そのた