もともとは母さんの家。俺たちだけじゃ絶対住めない。住まわせてもらっているーー。なにを言っても夫はこの調子…。奥さんが感じている薄気味悪さを理解してくれません。さらに気味が悪いのは、夫の毎晩の“ある行動”で…!?>>【まんが】青い屋根の大きなお家(ウーマンエキサイト編集部)