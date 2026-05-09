モデルの近藤千尋（36）が9日、自身のインスタグラムを更新。家族で楽しんだ休日を振り返り、娘におんぶしてもらう写真を披露した。「今日は、超危険生物展へ家族で行ってきました。子供も大人も楽しめる博物館」と家族で充実した時間を過ごしたことを報告。「ヘッドホンをつけて川島先生の声を聞きながら子供達も楽しんで解説を聞いていました。皆さんも遊びにいってみてください」とおすすめした。「家に帰ったら少し早い