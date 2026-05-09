5月3日（日）の『有吉クイズ』では、有吉弘行がいつも予想外の行動をして波紋を呼ぶ「有吉プライベート密着Ｑ」の最新作が放送された。プライベートの有吉は、ある理由で都内の公園の地面を一生懸命になって這いつくばることに…。【映像】有吉弘行、公園で這いつくばって…SMグッズのショップに後輩を連れ回したり、三上悠亜とバストケアをしたりと、プライベート密着企画で毎回驚きの行動をしている有吉。そんななか今回の密着企