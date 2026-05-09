AVCチャンピオンズリーグ（ACL）2026に出場するジャカルタ・バヤンカラ（インドネシア）に、ノウモリ・ケイタ（24）、ロベルトランディ・シモン（38）、ロク・モジッチ（24）の3選手が期限付き移籍した。クラブ公式インスタグラムが伝えている。 13日（水）から17日（日）にかけてインドネシアで行われるACL2026には、アジア各国のチャンピオン8クラブが参加。最初に待ち受けるグループステージでは8クラ