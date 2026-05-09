ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は9日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、10日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。改めて経験値の高さを見せつけた。準優勝戦11Rの山川美由紀（59＝香川）だ。チルト3度とした田上凜の6コース捲りで1周1マークが紛糾した中、うまくブイ際をすくって2着。地元水面での6強入りを決めた。今節は白星発進を飾るなど上々の滑り出し。52号機の仕上がりに関