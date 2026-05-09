◇卓球・世界選手権団体戦日本3―0ドイツ（2026年5月9日英ロンドン）決勝トーナメントの準決勝が行われ、女子の日本はドイツを3―0で下して6大会連続の決勝進出を決め、55年ぶりとなる金メダル獲得に王手をかけた。10日の決勝では7連覇を狙う中国と対戦する。第1試合はエース張本美和（木下グループ）が43歳のハン・インに第1ゲームを先取されながらも3―1で勝利。第2試合は早田ひな（日本生命）が世界ランキング9位のサ