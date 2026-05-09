ロシアのプーチン政権は９日、旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日の式典をモスクワの「赤の広場」で開催した。これに先立ち、ロシアとウクライナは米国のトランプ大統領の要請で１１日まで３日間の停戦で合意した。ロシアが懸念した無人機攻撃はなかったが、プーチン大統領は５年目に入ったウクライナ侵略を継続する決意を表明した。プーチン氏は演説で、ナチス・ドイツに対する勝利をたたえるとともに、ウクライナでの軍事作戦に参加