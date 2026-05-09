インスタグラムで報告米大リーグ、ドジャースは、8日（日本時間9日）の本拠地ブレーブス戦に3-1で勝利し、13連戦の初戦で幸先良いスタートを切った。試合前には31歳右腕からの朗報が舞い込み、祝福が殺到した。吉報を届けたのは救援右腕エバン・フィリップスだ。8日に妻のエリザベスさんとの共同投稿でインスタグラムを更新。「可愛い女の子、ミリー・グレイス・フィリップスが誕生しました！」と文面に綴った。投稿には「20