◆卓球世界選手権団体戦第１２日（９日、英ロンドン）３戦先勝方式で争う決勝トーナメントで、５５年ぶりの金メダルを狙う世界ランク２位の日本女子の相手は７連覇を狙う世界ランク１位の中国に決まった。準決勝で日本はドイツに３−０で、中国は同７位のルーマニアに３ー０でともに快勝し、決勝に駒を進めた。日本は１４年から５大会連続で中国に敗れ、栄冠を逃してきた。２４年パリ五輪でも決勝で０―３の完敗。ただ、２