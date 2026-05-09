【競馬】京都4レース3歳未勝利（5月9日／京都競馬場・芝2000メートル／牝馬限定）【映像】馬群で映える“白毛”の馬体！ デビュー戦の様子注目の白毛馬ジャジャミン（牝3歳・寺島良厩舎）がデビューレースを戦った。ゴールドシップ産駒の牝馬が、父譲りの“じゃじゃ馬っぷり”でファンを驚かせている。父ゴールドシップ、母サトノジャスミンの血統を持つジャジャミンは、9日の京都4R3