俳優の山本一賢（40）が9日、自身のインスタグラムを更新。子供が産まれたことを報告し、パートナーのモデル・冨永愛（43）への感謝をつづった。山本は「息子が産まれた」と切り出し、「お父さんお母さん、俺を産み育ててくれてありがとう。俺の息子を産み毎日面倒を見てくれている愛さんにありがとう。俺を支えてくれている周りの人達にありがとう」と冨永、家族、サポートしてくれている周囲への感謝をつづった。「身勝手