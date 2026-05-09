9日、ハンガリー議会で拍手を受けるマジャル新首相（手前右）＝首都ブダペスト（ロイター＝共同）【ブダペスト共同】ハンガリー議会（定数199）は9日、4月の総選挙で圧勝した中道右派「ティサ（尊重と自由）」のマジャル党首（45）を賛成多数で新首相に選出、マジャル氏が首相に就任した。16年に及んだオルバン前首相（62）の長期政権が終わり、親欧州連合（EU）政権が誕生、ロシア寄りの姿勢が顕著だったこれまでの外交方針も見