これほどまで残酷な運命があるだろうか。5月9日に放送された『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』のドラフト会議。中部トライキングスの杉本昌隆八段（57）が、新ルールの洗礼を最も過酷な形で受けることとなった。事前の「監督協定」により、これまで中部の中心だった藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と豊島将之九段（36）が地域枠から外れ、他チームとの争奪戦になってしまった。【映像】“愛弟子”