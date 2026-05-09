「阪神１−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」として開催され、試合前にマリオが行った始球式が話題となっている。ノーワインドアップで左足を上げた後にタメが効いた綺麗な投球フォームは、野球選手顔負け。どこか松坂大輔投手（元西武など）を彷彿とさせるフォームだ。マリオは今年、ファミリーコンピュータ「スーパーマリオブラザーズ」発売４０周年を記念して、