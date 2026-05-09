リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は未来を模索中の石井が『未来』をプッシュします。 参考：黒島結菜、幼少期に愛を感じた記憶を語る朝ドラヒロインを経て声優初挑戦に思うこと ●『未来』 ケツメイシの「手紙～未来」という曲を、ふと思い出した。 〈まだ見たことない未来で 勇敢に戦う俺がいる きっとそうだ