ニューヨーク市内に1万軒以上あるとされる小型食料品店「ボデガ」では、店内で暮らすネコが商品棚やカウンターにいることがあります。こうしたボデガ猫たちを写真とエピソードで記録しているプロジェクトが「Bodega Cats of New York」です。Bodega Cats of New Yorkhttps://bodegacatsofnewyork.com/Bodegas: The life blood of New York City neighborhoods - CBS Newshttps://www.cbsnews.com/amp/news/bodegas-the-life-blood-