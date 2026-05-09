ニューカッスルを率いるエディ・ハウ監督が、同クラブに所属するイングランド代表DFティノ・リヴラメントに言及。今シーズン中の復帰は難しい見込みであることを明かしながら、今年6月から7月にかけて北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ2026の出場については否定しなかった。イギリスメディア『スカイスポーツ』が8日、同監督のコメントを伝えた。現在23歳のリヴラメントについては、今季を通して度重なる負傷に悩まさ