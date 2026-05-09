SixTONESの松村北斗さん（30）の主演ドラマに、俳優の岡崎紗絵さん（30）がヒロインとして出演することが決定しました。松村さんが主演する日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』。この作品は、愛と執着の狭間を描く25年にわたるラブサスペンス。松村さんが演じるのは、一人の女性に25年間片想いし続けてきた主人公・雪村爽太。果たして爽太の感情は、“純愛”なのか、それとも執着という名の“狂気”なのか。その