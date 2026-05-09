【モデルプレス＝2026/05/09】YouTuberのヒカルが5月8日、自身のInstagramを更新。交際中の加藤神楽の子どもと遊んでいる様子を公開した。【写真】「楽しいのが伝わる」ヒカル、交際中「日プ」出身美女の子どもと遊ぶ姿◆ヒカル、加藤神楽の子どもと遊ぶ姿公開ヒカルは「抱っこすると逆さになりたがって逆立ち歩きをする 成長が早くて毎日驚きの連続」とコメント。室内で子どもの足を支えて逆立ち歩きさせ「これヤバいな、元気すぎ