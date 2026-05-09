【モデルプレス＝2026/05/09】SUPER EIGHTの横山裕が5月9日、Zepp Hanedaで開催したライブ「ROCK TO YOU −LIVE CONTINUE−」にて、ミニアルバム「ROCK FOR YOU」のリリースと、ソロライブツアー「ROCK FOR YOU LIVE TOUR」の開催をサプライズ発表した。【写真】STARTOイケメン「一時期ずっと好きでした」と明かした美人女優◆横山裕、ソロアルバムリリース＆ソロライブツアー開催決定前作の1stアルバム「ROCK TO YOU」と同様に、