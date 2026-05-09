1980年、来日したスペイン国王に対し、昭和天皇が語られた驚くべき「記憶」がありました。「私はあなたのおじいさんにごちそうになったことがあります。お米の料理でした」遡ること90年。若き日の昭和天皇が口にした「一皿」の記憶が、時を超えて両国の絆を呼び覚ましました。しかし、その正体はスペイン側にも記録がなく、長年「謎」とされてきたのです。本記事では、西川恵氏の著書『皇室はなぜ世界で尊敬されるのか』（新潮社）