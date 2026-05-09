気づけば、毎週末の外食が当たり前になっていませんか。外食は楽しい反面、回数が増えると知らないうちに食費が膨らみがちです。今回は外食の回数を見直し、その分を自炊に回した場合、どれくらい節約できるかシミュレーションしてみます。最後に、ファイナンシャル・プランナーでAll Aboutマネーガイドの舟本美子さんに、食費の節約についてアドバイスをもらいました。外食の回数を少し見直すと？週末の外食は習慣になりやすく、