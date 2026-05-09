モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは5月9日、自身のInstagramを更新。「ガルガンチュア音楽祭」でのロングドレス姿を披露しました。【写真】Cocomi、圧巻スタイルのドレス姿「ガルガンチュア音楽祭にて!!」Cocomiさんは「ガルガンチュア音楽祭にて!! 5/4のお写真たち。Junichi Caféも楽しかったです モーツァルト協奏曲を聴きに来てくれた牛牛先生!! （動画も撮ってくれてありがとうございます） @niuniupiano」