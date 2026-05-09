将棋界に新たな歴史が刻まれた。5月9日に放送された『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』のドラフト会議において、全監督が熱望した藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）の争奪戦が勃発。今大会から導入された「オープンドラフト」により、北海道・東北、北関東、中部、神戸、九州の計5チームが指名し、かつてない大規模な抽選に発展した。【映像】喜びが爆発…！羽生九段の連続ガッツポーズ本大会は、2