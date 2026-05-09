YouTube番組「NoBorder」が9日までに更新され、Xでアイドルのスキャンダルや学生のいじめ告発などを公開するアカウント「デスドルノート」創設者も登場。いじめ問題などについて語った。今回の動画では、学生のいじめをテーマに取り上げ、子どもの自殺者数が先進国の中でトップの日本が、諸外国で取り入れられつつある10代の若者のSNS規制を行うべきか否かなどについて議論を交わした。「デスドルノート」創設者は「デスドル」とい