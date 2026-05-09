９日放送のテレビ朝日系報道番組「サタデーステーション」（土曜・午後８時５４分）では、日本各地でクマの出没情報が相次ぎ、４月以降、クマ関連の事故が相次いでいることを報じた。キャスターの高島彩アナウンサーは「今年は西日本でも警戒を強める必要があるということですね」と報道。コメンテーターで出演の元ＮＨＫでジャーナリストの柳澤秀夫さんは「どうもクマの行動パターンが変わってきているってことは間違いないと