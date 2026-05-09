バイオリニストの高松亜衣（27）が9日、インスタグラムを更新。陸上男子短距離の小池祐貴（30＝住友電工）と結婚したことを発表した。高松は署名入りの文書も画像でアップし「いつも応援してくださっている皆様へ」と題し「このたび、陸上競技短距離選手の小池祐貴さんと結婚いたしました」と報告。「これまでの人生の中で、家族や友人、そして支えてくださった皆さまからいただいたたくさんの愛を胸に、これからの人生を共に歩ん