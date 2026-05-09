5月9日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルが行われた。 LaLa arena TOKYO-BAYで行われた千葉ジェッツ（第4シード）vs群馬クレインサンダーズ（第5シード）のGAME1は、攻守両面で主導権を握った群馬が87－68で快勝した。群馬はケリー・ブラックシアー・ジュニアが24得点16リバウンド8アシストとトリプルダブルに迫