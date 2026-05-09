レアル・マドリーは8日、MFフェデリコ・バルベルデとMFオーレリアン・チュアメニに50万ユーロ(約9200万円)の罰金処分を下したことを発表した。スペイン『アス』によると、両選手は今週のトレーニング後にロッカールームで衝突。その際にバルベルデが頭に傷を負い、病院に搬送された。クラブは7日、同選手が頭部外傷と診断されたことを報告。10日から14日間の安静となっている。バルベルデはこの騒動を受け、SNSで声明を発表