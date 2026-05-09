【写真】宮舘涼太の柔らかな表情の2ショット、ロイヤル感あふれるワンショット Snow Man・宮舘涼太が主演を務めるオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』公式Instagramでは、宮舘のオフショットを公開した。 ■宮舘涼太が見せる表情のギャップ 同ドラマ公式Instagramでは、「タミ恋off shot」として1点の写真を公開した。 宮舘はジャケットを脱いだラフなYシャツ姿で登場し、柔らか