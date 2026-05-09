◇NTTラグビーリーグワン1部第18節静岡42―15横浜（2026年5月9日静岡・ヤマハスタジアム）静岡が今季最終戦となったホストゲームで快勝した。前半5分に相手キックからのカウンターからWTBマロ・ツイタマ（30）のトライで先制。14―5の前半27分には相手キックオフからCTBセミ・ラドラドラ（33）、SH北村瞬太郎（24）とつないでトライを決めると、28―5の前半終了直前にはボール奪取からSOサム・グリーン（31）のキックパス