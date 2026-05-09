女子準決勝のドイツ戦でプレーする早田ひな＝ロンドン（共同）左右の本格派に、カット型。日本女子の3人が持ち味を発揮して強豪ドイツを退け、目標とする55年ぶりの優勝へまた一歩前進した。ロンドンでの世界卓球団体戦で9日、6大会連続で決勝に進み、張本美は「とてもうれしい」と喜びを口にした。シードを決めるリーグ戦では3―1で勝ったが、準決勝では起用順が変わり、同じカードはなかった。第1試合を託された右の張本美は