◇NTTラグビーリーグワン1部第18節静岡42―15横浜（2026年5月9日静岡・ヤマハスタジアム）横浜は4連勝を逃し、今季で退団する南アフリカ代表SHファフ・デクラーク（34）のラストマッチを白星で飾れなかった。世界的名手は、5―35の後半開始と同時に出場。テンポの良いパスワークや、機を見ての突破などでスタンドを沸かせたが、追い上げも届かず。「チャンスを生かすことができませんでした」と無念の表情を浮かべつつ「