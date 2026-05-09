10月から放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演する俳優の杢代和人さん（21）にインタビュー。杢代さんの所属グループ『原因は自分にある。』のメンバーからの反響や、共演する山下智久さん（41）の印象を明かしました。俳優の大泉洋さん（53）が主演するドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、お正月の風物詩『箱根駅伝』に挑む明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う『大日テレビ』