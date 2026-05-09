SANKYOは、2026年5月14日(木)〜6月2日(火)の期間、東京都福生市にある「ゲームセンタータンポポ」との特別コラボイベントを開催する。昭和のパチンコ店の雰囲気を再現した「ゲームセンタータンポポ」は、昭和から平成初期のパチンコ台を実際に遊ぶことができる体験型の“博物館的”ゲームセンターとして、多くの愛好者に親しまれている。本イベントは、2024年12月に実施され好評だった「SANKYO×タンポポ」コラボ企画の第2弾として