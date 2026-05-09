「初めてのディズニーなんです！」パークでそんなふうに伝えたことがある人、意外と多いのでは？ 海外掲示板Redditでは、元ディズニーキャストたちによる“ゲストあるある”トークが話題に。中でも注目を集めていたのが、「“初めて来ました！”と言うゲストは、実はすぐ分かる」というエピソードでした。 「本当に初めての人」は動きが全然違う？ ディズニーでは、“初来園ゲスト”に対