元HKT48でタレントの松本日向の1st写真集電子版「ちょうどいい。」(ワン・パブリッシング)が4月28日に発売。また、デジタル限定の写真集も2冊同時に発売された。 【写真】湯船につかって気持ち良さそうな笑顔 今回電子化された「ちょうどいい。」は昨年12月に発売され、ベトナムで撮影された本人史上最大露出という記念すべき初写真集として話題を呼んだ。電子版発売にあわせて発売となった2冊のデジタル限定写真集「side