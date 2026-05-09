アイドルグループ・Juice=Juiceの元メンバーで歌手の稲場愛香の写真集「香愛」(ワニブックス)がデジタル化され、8日から配信がスタートされた。 【写真】大人の香りだけじゃないおなかがのぞくキュートなショット 稲場は1997年生まれ、北海道出身。2013年からハロー！プロジェクトのメンバーとして活動。22年5月にJuice＝Juiceとハロプロを卒業。24年に「圧倒的LØVE／Pink Tempe