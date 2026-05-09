ＴＢＳ系「Ａ-Ｓｔｕｄｉｏ＋」が８日に放送され、笑福亭鶴瓶、Ｋｉｓ-Ｍｙ-Ｆｔ２の藤ヶ谷太輔がＭＣを務めた。この日のゲストは、女優・山口智子。鶴瓶から「（恋愛）ドラマやってるときに相手をホンマに好きになってしまうとかって？」と聞かれると、山口は「もう、キムタクとか大好きですよ。ＩＬＯＶＥキムタク。大好き！」と笑顔で述懐。最高視聴率３６・７％を記録した１９９６年のフジテレビ系「ロングバケー