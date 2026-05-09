俳優鈴木福（２１）がＳＮＳに取得した運転免許の写真をアップし、異例の１０００件を超えるコメントが集まった。投稿は４月２９日付で「今日は４／２９（よいふくの日）ということで良い報告を…運転免許を取得しました！！」と記し、帯がグリーンの免許証の写真をアップ。「条件等」は記載がなく、「ちゃんとＭＴだよ」と記している。祝福のコメントとともに「この前まで補助輪つきの自転車乗ってたのに！！」との驚きも。