【2026 COFFEE GEAR】口の細いケトルから、ゆっくりと湯を注ぐ。淹れる人のこだわりがつまったこの儀式を経て、おいしいコーヒーは生まれる。定番ドリッパー「V60」で知られるHARIOにその魅力を尋ねた。＊＊＊コーヒー豆を焙煎し、グラインダーで挽く。出来上がったコーヒー粉に湯を通すための道具が、ドリッパーだ。昭和からある昔ながらの喫茶店では、湯で濾す道具として綿布＝ネルが使われてきた。だが、匂いが残るため