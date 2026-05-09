マイナンバーカードに口座を登録する「公金受取口座登録制度」は、給付金の受け取りが早くなるなど、多くのメリットがある制度です。しかし、口座登録に不安を感じる人も一定数いるはず。そこで本記事では、公金受取口座登録制度について解説していきます。A.国が勝手に引き落とすことは制度上できません「マイナンバーカードを通して、国が勝手に口座から税金や未払いの公共料金を引き落とすことはあるのか」という疑問についてで