新生活シーズンがスタートして、およそ1カ月。心身ともに疲れがたまり、「やる気が出ない」と感じている方も多いのではないでしょうか。人間は、喉が渇けば水を飲みたくなり、おなかがすけばご飯を食べたくなります。生きていくために必要な本能的欲求は、脳の「視床下部」という部位の働きによって自然に生じます。しかし、仕事や家事など、日常生活でやらなければならないことに対しては、同じようにはいきません。「やる気」は