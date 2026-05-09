俳優の出口夏希さんは5月9日、自身のInstagramを更新。デニム姿の透明感が際立つショットを披露しています。【写真】出口夏希の「純白！」デニムショット「可愛すぎて時止まった」出口さんは絵文字と「@rico_nagase_ Photo byりこたん」とつづり、3枚の写真を投稿。白いトップスにデニムのコーディネートで後ろを振り向く姿や横顔ショットを披露しています。この投稿にコメントでは「ジーンズお姿かっこいい」「純白！ 透明感！ お