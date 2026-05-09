5月10日に初日を迎える大相撲夏場所。今場所は横綱・大の里（25＝二所ノ関）と、大関・安青錦（22＝安治川）が揃って休場という、衝撃のニュースが飛び込んできた。彼らを目的にチケットを購入していたファンは「すごく楽しみにしていたのに残念…。でも無理はしないでほしい」と肩を落とす。【写真】10皿もテイクアウト! 安青錦の大好物『トロベンカ』大関・安青錦ははじめての休場しかし、今回の休場にファンが抱いているの