【ロンドン＝平地一紀】卓球の世界選手権団体戦は９日、ロンドンで準決勝が行われ、前回まで５大会連続銀メダルの日本女子はドイツに３―０で勝ち、１０日の決勝に進んだ。日本の銀メダル以上が確定した。日本は第１試合で張本美和（木下グループ）が勝ち、第２試合では早田ひな（日本生命）が競り合いを制した。第３試合では橋本帆乃香（デンソー）が、快勝した。決勝は「落ち着いて、ぶつけにいきたい」２５歳の早田がドイ