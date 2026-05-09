【漫画】本編を読む『4人の女を同時に妊娠させた夫』（サレ妻さおり：原作、モチ：漫画/KADOKAWA）は、衝撃的な夫の裏切りによって、平穏だった生活を壊される妻の姿を描いた物語だ。穏やかな結婚生活を送っていた妻・ユヅキと9歳年上の夫・タカオ。2年ほどたち、夫は「週末は仕事」と言って家を空けることが増えていた。そんなある日、1枚のエコー写真が自宅のポストに届く。さらにユヅキの前に突然ナナと名乗る女性が現れ、「