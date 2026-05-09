【モデルプレス＝2026/05/09】14年目を迎える世界最大級のKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」が千葉・幕張メッセにて、5月8日から10日に渡って開催。ここでは2日目のレッドカーペットの様子をまとめる。【写真特集 Vol.1】【写真】「KCON」レカペに2日連続で登場した豪華アーティスト◆JO1・ALPHA DRIVE ONE・NiziU・IS:SUEら集結9日のレッドカーペットには、JO1（ジェイオーワン）、ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブ