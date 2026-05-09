心から好きだと思えるお洋服を、自信をもって着こなすための秘訣って…？今回は、「骨格ウェーブさんのコーデ攻略法」をご紹介します。ウェーブさんが苦手なアイテムを使ったコーデの組み方をお届け。お悩みを克服して、自分の“好き”を肯定しよう♡“似あわない”を脱却する方法骨格＆PCでもうあきらめない！骨格診断やパーソナルカラー診断は、自分と向きあうためには最適！でも、自分が心から着たいと思う服を遠ざける材